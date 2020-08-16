Canlı | Sevilla - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselecek ilk takım belli oluyor! Bu kupayı en fazla kazanan takım olan Sevilla ile İngiliz devi Manchester United, Almanya'da karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Sevilla 1-1 Manchester United

GOL: 9' Bruno Fernandes, 26' Suso

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