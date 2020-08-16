MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Sevilla - Manchester United
GeriFutbol Canlı | Sevilla - Manchester United
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.08.2020 - 22:05,Son Güncelleme:

Canlı | Sevilla - Manchester United

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Sevilla - Manchester United
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz...

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselecek ilk takım belli oluyor! Bu kupayı en fazla kazanan takım olan Sevilla ile İngiliz devi Manchester United, Almanya'da karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Sevilla 1-1 Manchester United

GOL: 9' Bruno Fernandes, 26' Suso

Canlı | Sevilla - Manchester United

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle