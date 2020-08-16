Son Güncelleme:
Canlı | Sevilla - Manchester United
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinde Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz...
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselecek ilk takım belli oluyor! Bu kupayı en fazla kazanan takım olan Sevilla ile İngiliz devi Manchester United, Almanya'da karşılaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Sevilla 1-1 Manchester United
GOL: 9' Bruno Fernandes, 26' Suso
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle