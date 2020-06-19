Canlı | Sevilla Barcelona

La Liga'da 30. hafta maçında Sevilla Barcelona kozlarını paylaşıyor.

Barcelona ile oynadığı son sekiz La Liga maçının yedisini kaybeden Sevilla, son galibiyetini sahasında aldı. Sevilla'nın Barcelona'yı konuk ettiği son yedi La Liga maçında iki takım da fileleri en az bir kez havalandırdı ve maç başına 4.3 gol atıldı. Sevilla, La Liga tarihindeki en farklı galibiyeti Eylül 1940'da Barcelona'ya karşı almıştı. Sevilla'nın La Liga tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Barcelona.

Endülüs takımlarına konuk olduğu son yedi La Liga maçının sadece birini kaybeden Barcelona, tek mağlubiyetini bu sezon Granada'dan aldı.

Barcelona forması giyen Lionel Messi, resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi olan Sevilla ile oynadığı son 11 karşılaşmanın dokuzunda en az bir kez gol sevinci yaşadı.

Barcelona'ya rakip olduğu dört La Liga maçının ikisinde gol atan Sevilla forveti Munir El-Haddadi, bu golleri Valencia formasıyla kaydetmişti.

Barcelona forveti Antoine Griezmann, Sevilla'ya rakip olduğu son beş La Liga maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

La Liga'da Sevilla'ya rakip olduğu yedi maçın dördünü kaybeden Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién, bu mağlubiyetlerden üçünü deplasmandaki dört karşılaşmada aldı.

Barcelona ile oynadığı iki La Liga maçını da kaybeden Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, rakibiyle ilk kez sahasında karşılaşacak.

Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Sevilla Barcelona maçı bu akşam 23:00'da başladı. Mücadele Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor..