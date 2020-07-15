Canlı | Sassuolo Juventus
İtalya Serie A'nın lideri Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın aylar sonra kadroda yer aldığı maçta Sassuolo ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebileceksiniz.
Sassuolo - Juventus maçında ilk yarı oynanıyor
Sassuolo 1-2 Juventus
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı kadrosuna alındı. Merih Demiral, Juventus'ta yedek kulübesinde yer alırken Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ilk 11'de yer aldı.
Sassuolo Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sassuolo Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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