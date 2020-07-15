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Spor Arena
Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:44,Son Güncelleme:

Canlı | Sassuolo Juventus

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Canlı | Sassuolo Juventus
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İtalya Serie A'nın lideri Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın aylar sonra kadroda yer aldığı maçta Sassuolo ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebileceksiniz.

Sassuolo - Juventus maçında ilk yarı oynanıyor

Sassuolo 1-2 Juventus

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı kadrosuna alındı. Merih Demiral, Juventus'ta yedek kulübesinde yer alırken Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ilk 11'de yer aldı.

Sassuolo Juventus maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sassuolo Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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