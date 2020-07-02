Canlı | Roma Udinese

Roma ile Udinese, Serie A'da kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 22:45'te başladı.

İlk yarı oynanıyor

Roma: 0

Udinese: 1

Goller: 12' Lasagna

İLK 11'LER

Roma XI: Mirante; Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Perez, Perotti, Cengiz Ünder; Kalinic

Udinese XI: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka

Bu maça Misli.com'dan canlı bahis oynamak için tıklayınız

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Roma, Udinese ile sahasında oynadığı son 13 maçta da gol sevinci yaşadı. Udinese, maçın oynandığı haftaya ligin ilk beş sırasında giren takımlara konuk olduğu son beş maçta galibiyet alamadı.

Serie A'da attığı son 18 iç saha golünün tamamını ceza sahası içinden kaydeden Roma, ceza sahası dışından en son Ekim 2019'da gol bulmuştu. Bu sezon Serie A'da hiçbir takım Udinese'den daha az deplasman galibiyeti almadı. Roma forması giyen Diego Perotti'nin Serie A kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Udinese.

Udinese forması giyen Stefano Okaka, 2004-2011 arasında Roma formasıyla 34 Serie A maçında sadece iki gol atabilmişti.

Udinese orta sahası Rodrigo de Paul, Serie A kariyerindeki ilk maça Ağustos 2016'da Roma karşısında çıkmıştı. Arjantinli oyuncu, sarı kırmızılılara rakip olduğu yedi lig maçında sadece bir gol atabildi.

Roma Udinese maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Roma Udinese maçı bu akşam saat 22:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.