Canlı | Roma Sampdoria
Roma Sampdoria maçı ile İtalya Seria A Ligi'nde 27.hafta karşılaşması sahne alıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Serie A'da 27. hafta maçında Roma ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Maç kadrosunda bulunan Cengiz Ünder ilk 11'de yer almadı.
İLK 11'LER
Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Veretout, Diawara, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko
Sampdoria: Audero, Augelio, Yoshida, Tonelli, Bereszynski, Jankto, Ekdal, Linetty, Thorsby, Depaoli, Gabbiadini
Roma'da Pau Lopez, Zaniolo sakat. Kalede Antonio Mirante olacak.
Sampdoria'da ise Quagliarella, Ferrari deplasman kafilesinde yer almadı. Koronavirüs sürecini atlatan Manolo Gabbiadini ile gol arayacaklar.
Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, Sampdoria'ya karşı oynadığı son 4 maç boş geçti.
Roma, Sampdoria ile oynadığı son 9 maçın 7'sini kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
Roma Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Roma Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başladı. Mücadeleyi Spor Arena canlı anlatım servisimden anbean takip edebileceksiniz.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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