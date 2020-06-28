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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 18:38,Son Güncelleme:

Canlı | Rizespor - Denizlispor

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Canlı | Rizespor - Denizlispor
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Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisinden takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor - Denizlispor

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Diomande, Tunay Torun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Özgür, Rodallega, Oscar

Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Canlı | Rizespor - Denizlispor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Canlı | Rizespor - Denizlispor

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