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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Canlı | Rizespor Alanyaspor maçı

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Canlı | Rizespor Alanyaspor maçı
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Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Rizespor ile Alanyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşıyor...

RİZESPOR 0-0 ALANYASPOR (İlk yarı)

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar

RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor - Alanyaspor maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Canlı | Rizespor Alanyaspor maçı

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