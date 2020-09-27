Canlı | Rizespor Alanyaspor maçı
Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Rizespor ile Alanyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşıyor...
RİZESPOR 0-0 ALANYASPOR (İlk yarı)
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Doğan, Boldrin, Michalak, Remy
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Efkan, Tayfur, Mustafa Pektemek, Babacar
RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor - Alanyaspor maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanıyor.
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