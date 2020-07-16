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Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Canlı | Real Madrid Villareal

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La Liga'da 37. hafta maçında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Madrid ekibinin kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

Real Madrid ile Villarreal, La Liga'da 37. haftada kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, bu mücadeleden galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk yarı oynanıyor

Real Madrid: 0

Villarreal: 0

Goller:

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Hazard

Villarreal: Asenjo; Mario, Torres, Chakla, Quintilla; Chukwueze, Anguissa, Morlanes, Ruben Pena; Gomez, Gerard Moreno

Son dört La Liga deplasmanından galibiyetle dönen Villarreal, en üst lig seviyesindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Villarreal forması giyen Gerard Moreno, Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Villarreal'e rakip olduğu yedi La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid çalıştırıcısı Zinedine Zidane, tek mağlubiyetini iç sahada aldı.

Real Madrid Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Villareal maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı | Real Madrid Villareal

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