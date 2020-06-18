Canlı | Real Madrid Valencia
La Liga'da şampiyonluk adayı Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Valencia karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
La Liga'da 29. hafta maçında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geliyor.
Real Madrid Valencia maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?
Real Madrid Valencia maçı bu akşam 23:00'da başladı. Mücadele Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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