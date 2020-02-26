MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Real Madrid Manchester City
GeriSpor Canlı | Real Madrid Manchester City
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Canlı | Real Madrid Manchester City

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Real Madrid Manchester City
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Manchester City, İspanya'da karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid - Manchester Cİty eşleşmesinin ilk ayağı İspanya'da oynanıyor. Maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebilirsiniz...

Canlı | Real Madrid Manchester City

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den ekranlara geliyor. Öte yandan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.

Manchester City'nin Real Madrid 11'i: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Real Madrid'in City 11'i: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle