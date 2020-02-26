Canlı | Real Madrid Manchester City
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile Manchester City, İspanya'da karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid - Manchester Cİty eşleşmesinin ilk ayağı İspanya'da oynanıyor. Maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebilirsiniz...
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den ekranlara geliyor. Öte yandan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.
Manchester City'nin Real Madrid 11'i: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus
Real Madrid'in City 11'i: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle