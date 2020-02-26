Canlı | Real Madrid Manchester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turunun en zorlu eşleşmelerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid - Manchester Cİty eşleşmesinin ilk ayağı İspanya'da oynanıyor. Maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebilirsiniz...

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den ekranlara geliyor. Öte yandan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.

Manchester City'nin Real Madrid 11'i: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Real Madrid'in City 11'i: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Isco, Casemiro, Modric, Vinicius Jr, Benzema