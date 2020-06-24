Canlı | Real Madrid Mallorca

La Liga'da 31. haftada Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaşıyor.

La Liga'da Mallorca'yı ağırladığı son dokuz maçın sekizini kazanan Real Madrid, daha önceki dört karşılaşmada galibiyet alamamıştı. La Liga'da Madrid takımlarına konuk olduğu son yedi maçın altısını kaybeden Mallorca, daha önce üst üste iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

Deplasmanda oynadığı son 19 La Liga maçının sadece birini kazanabilen Mallorca, bu karşılaşmaların 10'unda gol atamadı. Bu sezon La Liga'da iç saha maçı kaybetmeyen Real Madrid, 2016/17'den bu yana ligin açılışıyla başlayan süreçler itibarıyla en uzun serisini yakaladı. Real, o sezon sahasında oynadığı 17'nci maçta mağlup olmuştu.

Real Madrid forması giyen Eden Hazard, La Liga tekrar başladığından bu yana çıktığı iki iç saha maçında birer asist yaptı.

La Liga'nın 2019/20 sezonunda dört gol atan Mallorca oyuncusu Salva Sevilla, en üst lig seviyesinde kariyerinin en yüksek sayısını egale etti. Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Mallorca ile iç sahada oynadığı son üç karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.

Mallorca forması giyen Lago Junior, en üst lig seviyesindeki ilk golünü La Liga'nın ilk yarısında Real Madrid'e atmıştı.

Real Madrid Mallorca maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Mallorca maçı bu akşam saat 23:00'da başladı. Mücadele Spor Smart ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanıyor.