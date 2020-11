Canlı | Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Real Madrid ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

İlk çeyrek oynanıyor

Real Madrid: 26

Fenerbahçe Beko: 9

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında geri sayım devam ediyor. THY Avrupa Ligi kapsamında mücadele edecek olan Real Madrid ve Fenerbahçe Beko parkede kozlarını paylaşıyor. Maça kısa süre kala, Fenerbahçe'de Jan Vesely, rahatsızlığı nedeniyle Real Madrid maçı kadrosundan çıkarıldı. Nefeslerin tutulduğu karşılaşma bu akşam Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10. haftasında Real Madrid'e konuk oluyor. WiZink Center Madrid'de gerçekleşecek basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından canlı olarak takip edilebiliyor. Maç bu akşam saat 23:00'da başladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon 9 mücadelede 5 galibiyet alan İspanyol ekibi, son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.

- Real Madrid’in bu sezon oynadığı 9 maçın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

- Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise oynadığı 9 maçta 4 galibiyet aldı. Bu maçların hiçbirinde 160 sayı barajı aşılmadı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):



Atılan Sayı: 80.1 – 72.7

2 Sayı: %57.3 - %51.0

3 Sayı: %37.1 - %37.0

Serbest atış: %82.0 - %83.0

Ribaund: 31.8 – 32.2

Asist: 17.9 – 17.9

Top çalma: 6.3 – 6.6

Blok: 3.0 – 1.8



Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):



Yenilen Sayı: 79.2 – 76.4

2 Sayı: %52.3 - %51.1

3 Sayı: %36.3 - %34.4

Serbest atış: %81.0 - %72.1

Ribaund: 33.1 – 37.4

Asist: 14.6 – 18.3

Top çalma: 6.8 – 7.6

Blok: 1.6 – 2.2



İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):



Sayı: Thompkins 11.3, Llull 10.9, Tavares 10.0 / De Colo 13.0, Brown 11.8, Vesely 10.7

Ribaund: Tavares 6.0 / Vesely 6.1

Asist: Campazzo 6.1, Laprovittola 2.7 / Brown 4.7, De Colo 3.6

Top çalma: Campazzo 1.9 / Brown 1.4, De Colo 1.4

Verimlilik: Tavares 14.6, Campazzo 13.2, Thompkins 11.3 / De Colo 15.9, Vesely 14.4, Brown 11.0



Geçmiş karşılaşmalar:



Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague güncel formatında 21 defa karşılaştı ve bu mücadelelerde 8 galibiyet elde etti.



2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-94 Real Madrid

2019-20 – Normal Sezon – Real Madrid 81-77 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Final Four – Real Madrid 94-75 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four – Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

2016-17 – Final Four – Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 – Normal Sezon – Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Real Madrid 63-75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100-78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75-69 Real Madrid

2015-16 – Normal Sezon – Real Madrid 80-73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 77-66 Real Madrid

2014-15 – Final Four – Real Madrid 96-87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Real Madrid 77-61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 75-83 Real Madrid

2007-08 – Normal Sezon – Real Madrid 87-77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 72-80 Real Madrid