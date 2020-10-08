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Haber Giriş: 08.10.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Canlı | Norveç-Sırbistan (Omar ve Sörloth ilk 11'de)

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Canlı | Norveç-Sırbistan (Omar ve Sörloth ilk 11'de)
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Avrupa Şampiyonası elemelerinde Norveç ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Norveç, Avrupa Şampiyonası'nda katılma yolunda ilk adımı atmak için Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Norveç'te Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui ve Trabzonsor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, maça ilk 11'de başlıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Norveç: 0

Sırbistan: 0

İLK 11'LER

Norveç: Jarstein, Elabdellaoui, Reginiussen, Ajer, Aleesami, Odegaard, Berge, Henriksen, Johansen, Sörloth, Haaland

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, S. Mitrovic, Kolarov, Ristic, Maksimovic, Tadic, Gudelj, Lazovic, Djuricic, A. Mitrovic

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