CANLI | TFF Başkanı Nihat Özdemir konuşuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özdemir'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"Bugün sizlerle, özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de Federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik."

"Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı çok isterdim."

"HERKESİN ŞİKAYETİ VAR ANCAK ÇÖZÜM ÖNERİSİ YOK"

"Herkesin futbol ortamından şikayeti var ama hiçbirinin çözüm önerisi yok. Kulüpler şu ana kadar TFF ile ilgili 50'ye yakın resmi açıklama yaptı. 18 kulüp, TFF'den, hakemlerden ve kurullarımızdan şikayetçi."

"Bir kurulumuz karar alıyor, 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var: 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor'... 18 kulübü birden nasıl hedef alırız?"

"Eleştiri tabii ki olacaktır, yeter ki ölçülü, saygılı, adil olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz. 18 kulübün de değiliz. Binlerce futbolcunun, futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz."

"Bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masayı kırma gibi, sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir?"

"Hiçbir zaman bir kulübü, diğerinden ayırt etmedik. Protokolleri herkese eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatlerini gözettik."

"ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

"Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik ama hiçbir gün o saygıyı maalesef göremedik. Bilakis, kurulların bağımsız kararlarına art niyetle yaklaşıldığını, algı operasyonları yürütüldüğünü de sıkça gördük."

"Her eleştiriyi sineye çektik, kendimizde hata aradık, düzeltme yoluna da gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle hiçbir zaman polemiğe girmedik. Cevap yetiştirme yolunu seçmedik."

"Birbirinin kopyası tepkilerin ortaya konulmasını da manidar buluyoruz. Hiçbir kesim ya da grubun etki oluşturma çabasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

"ŞENOL GÜNEŞ'E GÜVENİYORUZ"

"Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'ya karşı Konya'da kazanıp, Paris'te berabere kalan, evinde gol yemeyen, 1 maç kala da finalleri garantileyen bir milli takımımız var."

"Hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde finaller var. Maç maç bakacağız, gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz."

FFP AÇIKLAMASI

"FFP talimatı ve takım harcama limitleri, bugün çok tartışılmaktadır ama Türk futbolunda almış olduğumuz kararlar bir devrim niteliğindedir."

BEIN SPORTS İLE YOLA DEVAM

"Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Kulüplerin menfaatlerini maksimum koruyabilmek için seri olarak 14 toplantı gerçekleştirdik. Paris'te beIN SPORTS'un üst yönetimiyle bir araya geldik ve her iki tarafın haklarını koruyacak kararlar aldık."

"2 Ağustos'ta beIN SPORTS'la sözleşme yeniledik. Kulüplerimizin 3 ay geciken ödemelerinin hepsini yaptık. Kulüplerimiz de o parayla transfer yaptı. %13'lük bir kayıp oldu ancak yayıncımızla istikrarlı işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

"Digiturk, bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükselterek kendileriyle yola devam edeceğiz."

YENİ SPONSORLAR YOLDA

"Sponsorluk çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yeni sponsorluk müjdelerimiz olacak. Milli takımımızın artan başarılarıyla birlikte, yeni anlaşmalarla büyümeye devam edeceğiz."

UEFA'YI HAYRAN BIRAKTIK

"Süper Kupa finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz."

"Yeni projelerimizi çok önemsiyoruz. UEFA Çocuk Vakfı ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Şanlıurfa'da ortak proje için imzaları attık, çalışmaları sürdürüyoruz."

"MAÇLARI ERTELEMEK İÇİN TALEBE GEREK DUYMADIK"

"Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın güvenliği. Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık."

"Bölgedeki tüm kulüplerimizle birebir görüştük, onlara geçmiş olsun dedik. Erteleme kararımızı da kamuoyuna bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır."

"Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, diğer tarafta artçılar yaşanıyor. Allah korusun maç sırasında bir artçı olsa, insanlar panik olsa, bunun hesabını nasıl verirdik?"

"Biz o günlerde acıları paylaşırken samimiydik, Federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme kararıyla ilgili yapılan yorum ve açıklamalar, beni ve yönetim kurulumuzu derinden üzmüştür."

"Ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde de bunu ilan etmiştik."

KULÜP LİSANS KURULU YAPISI

"Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısını değiştirdik. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya kondu. 18 kulübümüzün başkan, yöneticileri ve CFO'ları ile seri toplantılar yaptılar. Tüm tablolar bire bir anlatıldı, sözlü ve yazılı olarak bildirildi. "

"Ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde de bunu ilan etmiştik."

MUSTAFA CENGİZ'E FENERBAHÇE CEVABI

"Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu."

"Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor."

"Sayın Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki yorumlarına gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa, o ceza sonraki sezon uygulanır."

FENERBAHÇE, ALİ KOÇ VE LİMİT ARTIRIMI

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştirileri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar."

"Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız."

"Kurul, Fenerbahçe'nin talebini kısmen kabul ederek 16 milyon TL'yi harcama limitine dahil edip, diğer talebini reddetmiştir."

"Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken. Biz UEFA'ya bildirdik, şimdi bunu yaparsak yanlış olur. Aralık'ta tekrar değerlendireceğiz' dedik."

"Daha sonra Kulüpler Birliği başkanımız değişti, Mehmet Sepil başkan oldu. Kendisi bu limitlerin artırılması gerektiğini bir yazıyla bize bildirdi. 9 Aralık'ta, kabul edilebilir sapma miktarını 2019-20 sezonu için %30'dan %40'a çıkardık."

"20 Aralık 2019'da ise, almış olduğumuz bu kararı, kulüpler ortak mutabakat sağlayamadığı için iptal ettik."

"Daha sonra 'Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz, Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim de tabii ki bu başvuruları reddetti. Maalesef kulüplerimizin, kendi lehlerine olan kararlarda dahi mutabakat sağlamaları mümkün değil."

"Kulüp Lisans ve FFP talimatları konusunda gelecek sezon için şunu hatırlatmak istiyorum: Bu talimatın daha ilk senesi. Eksikler, aksaklıklar olabilir. Teknik çalışmaları devamlı yapmaktayız. Doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştireceğiz."

"Kulüplerimizi kurtarıyorsak, UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız. Bunu herkes böyle bilsin."

FENERBAHÇE VE TRANSFER KAYIT SAATİ

"Fenerbahçe'nin, transfer kayıt saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınmasına dair bir talebi oldu. Kurulumuz bunu değerlendirmiş, uygun görmemiştir."

"Kamuoyunun belki de atladığı bir detay var. Siz transferlerinizi saat 24.00'e kadar girebiliyorsunuz. Biz transfer döneminin 1 gün önceden bitmesini istedik. Lisans Kurulu'nun incelemesi ancak 1 gün sürer dedik. Kurulumuz 'Bize 6 saat yeter' dedi."

ZORLU GÖRÜŞMESİ HAKKINDA

"Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek Federasyon, gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim."

"Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın."

VAR PROTOKOLÜ VE OFSAYT TARTIŞMALARI

"VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor."

"VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Hep beraber bu gelişimleri sağlamamız gerek."

"Ofsayt çizgilerine gelelim. 3 boyutlu bir sistem kullanılıyor. Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında. Birçok ligde 2 boyutlu sistem var. Tartışılacak olan, çizginin nasıl çekildiği değildir. Bir futbolcu ayağının ucuyla ofsayta düşebilir."

"Böyle ofsayt mı olur diyorlar. VAR protokolü belki buna göre güncellenecek. İngiltere'de bununla alakalı tartışmalar var."

VAR KONUŞMALARI YAYINLANABİLİR Mİ?

"VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz."

"Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmemektedir. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. 1 kulübün talebini yerine getirip, diğer kulübün talebini yerine getirmezsek olmaz."

"Bazı ülkeler yayınlamıştır ama orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz. O zaman her hafta yayınlamak zorunda kalırız. Yayınlayıp yayınlamama tercihi federasyonlara bırakılmıştır."

"Ülkemiz, önemli bir süreçten geçiyor. Futbolu seven, futbolla yatıp kalkan bir toplumuz. Onun için, futbolu ülkemize zarar verecek noktada tartışma konusu yapmamamız gerekir. Tüm kulüplerimize sağduyu çağrısı yapıyorum."





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