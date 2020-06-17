Canlı | Napoli-Juventus

Napoli ile Juventus, İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Napoli XI: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Juventus XI: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Dybala, Costa, Ronaldo.

Yarı final maçlarında Napoli, güçlü rakibi İnter'i kupa dışına itmişti. Juventus ise Hakan Çalhanoğlulu Milan'ı geçerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi.Cristiano Ronaldolu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı.

Napoli, yarı finalde Inter'i elerken, Juventus ise Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükselmişti.

Napoli Juventus maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Çizme'deki dev final bugün saat 22.00'da başladı. Napoli Juventus maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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