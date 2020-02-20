CANLI | Mustafa Cengiz konuşuyor!

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"Biz UEFA'da olan görüşmelerimizde de Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını ve cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü, tüm spor faaliyetlerinde bulunduğunu anlattık"