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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

CANLI | Mustafa Cengiz konuşuyor!

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CANLI | Mustafa Cengiz konuşuyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"Biz UEFA'da olan görüşmelerimizde de Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü olmadığını ve cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü, tüm spor faaliyetlerinde bulunduğunu anlattık"

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