Canlı | MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila, Sedat, Lukasik, Faty, Orgill, Rodrigues, Michalak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Burak, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların yarısında gol yemedi. Ankaragücü ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Rizespor, rakibine karşı lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay göreve geldikten sonra çıktığı ilk üç karşılaşmada yenilgi almamıştı. Bu sezon Süper Lig'de en az deplasman golü atan takım olan Rizespor, aynı zamanda Kayserispor'un ardından en az puan toplayan ekip. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Rizespor'dan daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında kalesinde en fazla gol beklentisi gören takım Ankaragücü. Deplasmanda Rizespor'dan daha az gol beklentisi yakalayan tek ekip ise Göztepe. Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü adına rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan İlhan Parlak, daha önceki iki sezonun toplamında attığı gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşine doğrudan katkı sağlayan Milan Skoda, son iki katkısını dış sahada yaptı. Bu sezon Süper Lig'de Rizespor formasıyla en fazla gol atan üç oyuncudan biri olan Braian Samudio, henüz dış sahada fileleri havalandıramadı. Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne rakip olduğu dört maçın üçünü gol yemeden kazanan Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, tek puan kaybını Ağustos 2018'de dış sahada yaşadı.