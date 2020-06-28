Canlı | Milan Roma

Serie A'nın iki büyük kulübü Milan ve Roma, ligin 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura, Rebic

Roma: Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

"CRYSTAL PALACE, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR"

Bu arada Crawley Town FC Sportif Direktörü Selim Gaygusuz, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini açıkladı.

Selim Gaygusuz yaptığı açıklamada "Premier League ve Championship kulüpleriyle sezon içerisinde çok sık görüşüyorum. Özellikle Türkiye’deki kulüplerle iletişim konusunda çok sık arıyorlar. Mesela; Crystal Palace özellikle Türkiye piyasasından çok fazla futbolcu bakıyor. Crystal Palace, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı istemişti ve bende bu konuda görüşme sağlamıştım. Cenk Tosun’u Everton’dan önce istediler fakat olmadı. Önümüzdeki sezon için Cengiz Ünder’i istediklerini biliyorum. Çağlar Söyüncü sanırım bu sezon yılın defans oyuncusu seçilecek" ifadelerini kullandı.

MİLAN ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seria A'nın 28'inci hafta mücadelesinde Milan, Roma'yı konuk ediyor. 28 Haziran Pazar günü saat 18.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebiliyor.

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