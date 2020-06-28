MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Milan Roma
GeriSpor Canlı | Milan Roma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Canlı | Milan Roma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Milan Roma
Abone Olgoogle-news

Serie A'da 28. hafta maçında Milan ile Roma karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği bu iki takımın mücadelesini Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Serie A'nın iki büyük kulübü Milan ve Roma, ligin 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 

Canlı | Milan Roma

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura, Rebic

Roma: Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

"CRYSTAL PALACE, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR"
Bu arada Crawley Town FC Sportif Direktörü Selim Gaygusuz, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini açıkladı.

Selim Gaygusuz yaptığı açıklamada "Premier League ve Championship kulüpleriyle sezon içerisinde çok sık görüşüyorum. Özellikle Türkiye’deki kulüplerle iletişim konusunda çok sık arıyorlar. Mesela; Crystal Palace özellikle Türkiye piyasasından çok fazla futbolcu bakıyor. Crystal Palace, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı istemişti ve bende bu konuda görüşme sağlamıştım. Cenk Tosun’u Everton’dan önce istediler fakat olmadı. Önümüzdeki sezon için Cengiz Ünder’i istediklerini biliyorum. Çağlar Söyüncü sanırım bu sezon yılın defans oyuncusu seçilecek" ifadelerini kullandı.

MİLAN ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seria A'nın 28'inci hafta mücadelesinde Milan, Roma'yı konuk ediyor. 28 Haziran Pazar günü saat 18.15'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebiliyor.

Canlı | Milan Roma

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle