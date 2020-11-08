Canlı | Milan Hellas Verona maçı(Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de)

Milan Hellas Verona maçı ile İtalya Ligi'nde mücadele kaldığı yerden devam ediyor.

İlk yarı bitti

Milan: 1

Verona: 2

Goller: 6' Barak, 19' Zaccagni, 27' Kessie

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Türkiye BayrağıHakan Çalhanoğlu, Leao, Ibrahimovic.

Hellas Verona : Silvestri, Ceccherini, Lovato, Magnani, Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco, Barak, Kalinic, Zaccagni.

MİLAN HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Seri A'da 7'nci Hafta mücadelesinde Milan, Hellas Verona'yı konuk ediyor. Saat 22.45'te başlayan mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebiliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.



Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.



UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.