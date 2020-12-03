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Haber Giriş: 03.12.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Canlı | Milan-Celtic (Hakan Çalhanoğlu gol attı)

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Canlı | Milan-Celtic (Hakan Çalhanoğlu gol attı)
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve gol attığı maçta Celtic'i konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Serie A ekibinde Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve takımının ilk golünü kaydetti.

İlk yarı oynanıyor

Milan: 2

Celtic: 2

Goller: 7' Rogic, 14' Edouard, 24' Hakan, 26' Castillejo

MILAN-CELTIC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. Hafta mücadelesinde Milan, Celtic'i ağırlıyor. 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayan mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebiliyor.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.55 Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan)

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