Canlı | Milan-Celtic (Hakan Çalhanoğlu gol attı)
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve gol attığı maçta Celtic'i konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Serie A ekibinde Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve takımının ilk golünü kaydetti.
İlk yarı oynanıyor
Milan: 2
Celtic: 2
Goller: 7' Rogic, 14' Edouard, 24' Hakan, 26' Castillejo
MILAN-CELTIC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. Hafta mücadelesinde Milan, Celtic'i ağırlıyor. 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te başlayan mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebiliyor.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz)
20.55 Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)
20.55 Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.55 Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)
20.55 LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)
20.55 Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya)
20.55 Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.55 Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya)
20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
23.00 Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika)
23.00 Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 Granada (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan)
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