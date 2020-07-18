Canlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)
Milan, Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünü attı.
Serie A'da 34. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Milan: 2
Bologna: 1
Goller: 10' Saelemaekers, 24' Hakan Çalhanoğlu, 44' Tomiyasu
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan, Rebic, Ibrahimovic
Bologna: Skorupski, Denswil, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Poli, Dominguez, Orsolini, Soriano, Sansone, Santander
Milan, Serie A'da ilk 33 haftada 56 puan topladı. Bologna ise 11 galibiyet, 10 beraberlikle 43 puana sahip.
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