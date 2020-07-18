MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)
GeriFutbol Canlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.07.2020 - 23:15,Son Güncelleme:

Canlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)
Abone Olgoogle-news

Milan, Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünü attı.

Serie A'da 34. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Milan: 2

Bologna: 1

Goller: 10' Saelemaekers, 24' Hakan Çalhanoğlu, 44' Tomiyasu

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan, Rebic, Ibrahimovic

Bologna: Skorupski, Denswil, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Poli, Dominguez, Orsolini, Soriano, Sansone, Santander

Milan, Serie A'da ilk 33 haftada 56 puan topladı. Bologna ise 11 galibiyet, 10 beraberlikle 43 puana sahip.

Canlı | Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle