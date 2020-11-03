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Canlı | Midtjylland - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Hollanda ekibi Ajax, Midtjylland'a konuk oluyor.
İlk yarı oynanıyor:
Midtjylland: 1
Ajax: 2
Goller: 1' Antony, 13' Tadic, 18' Dreyer
Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.
Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Ekkelenkamp, Blind, Gravenberch; Promes, Tadic, Antony.
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