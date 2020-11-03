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Futbol
Haber Giriş: 03.11.2020 - 23:17 | Son Güncelleme:

Canlı | Midtjylland - Ajax

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Canlı | Midtjylland - Ajax
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Hollanda ekibi Ajax, Midtjylland'a konuk oluyor.

İlk yarı oynanıyor:

Midtjylland: 1

Ajax: 2

Goller: 1' Antony, 13' Tadic, 18' Dreyer

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Ekkelenkamp, Blind, Gravenberch; Promes, Tadic, Antony.

Canlı | Midtjylland - Ajax

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