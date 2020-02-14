Canlı | Medpol Başakşehir-Beşiktaş

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

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Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 25 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasında 23'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 25 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 30, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 18 resmi maçtan sadece 3'ünü kazandı.

İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi.

İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rekabette sahasındaki son 3 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yerken, 3'ünde gol yollarında suskun kaldı.





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