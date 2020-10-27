Marsilya 0-3 Manchester City (Maç sonucu ve özeti)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Manchester City, deplasmanda Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Fransa'da oynanan maçta İngiliz ekibinin gollerini; Torres, İlkay ve Sterling kaydetti.
Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester City, ilk sırada yer aldı. Puanla tanışamayan Marsilya ise son sırada yer aldı.
Marsilya XI: Mandanda; Balerdi, Alvaro, Caleta-Car; Sakai, Rongier, Kamara, Cuisance, Amavi; Thauvin, Radonjic.
Man. City XI: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, İlkay; Ferran Torres, De Bruyne, Foden; Sterling.
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