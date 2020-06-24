Canlı | Manchester United Sheffield United

Premier Lig'de Manchester United ile Sheffield United kozlarını paylaşıyor.

Yorkshire bölgesi takımları, Nisan 1986'dan bu yana en üst lig seviyesinde Manchester United'a konuk oldukları 42 maçı kazanamadı. Premier Lig'de hafta içi (salı-perşembe) oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Manchester United, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 32 karşılaşmada almıştı.

Son 12 resmi maçını kaybetmeyen ve bu karşılaşmalarda 30 gol atan Manchester United, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2016-Ocak 2017'de yakalamıştı. Son Premier Lig maçında Newcastle'a 3-0 mağlup olan Sheffield United, daha önceki sekiz karşılaşmada sadece dört gol yemişti. Konuk takım, Ocak 2016'dan bu yana üst üste iki maçta üç gol yemedi.

Bu sezon bütün Büyük Britanya ülkelerinden en az bir oyuncuya Premier Lig'de ilk kez forma şansı veren Sheffield United, 2010/11'den bu yana bunu gerçekleştiren ilk ekip oldu.

Premier Lig'in ilk yarısındaki maçta Sheffield filelerini havalandıran Mason Greenwod, o karşılaşmada Manchester United formasıyla gol atan en genç üçüncü oyuncu olmuştu.

Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana takımı adına Bruno Fernandes'ten daha fazla gol atan, asist yapan, şut çeken, isabetli şut çeken, şut pası veren ve ceza sahasına pas atan bir oyuncu yer almıyor.

Sheffield United son iki Premier Lig maçında toplam 12 şut çekerken, Manchester United son karşılaşmasında aynı sayıda şut girişiminde bulundu.

Manchester United Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Manchester United Sheffield United maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.