Canlı | Manchester United-Manchester City

İLK 11'LE

Man United XI: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matić, Fred, Williams, Bruno Fernandes, James, Martial

Man City XI: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, Bernardo, İlkay, Foden, Sterling, Agüero





2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.



Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.



İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.



EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

LİVERPOOL EVİNDE KAZANDI

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.



Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.



Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.