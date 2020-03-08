MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Manchester United-Manchester City
GeriSpor Canlı | Manchester United-Manchester City
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 08.03.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Canlı | Manchester United-Manchester City

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Manchester United-Manchester City
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LE

Man United XI: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matić, Fred, Williams, Bruno Fernandes, James, Martial

Man City XI: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodri, Bernardo, İlkay, Foden, Sterling, Agüero

Canlı | Manchester United-Manchester City

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.
Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

LİVERPOOL EVİNDE KAZANDI

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle