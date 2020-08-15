Canlı | Manchester City Lyon

Karşılaşmada ilk yarı tamamladı

Manchester City 0-1 Lyon

GOL: 25' Cornet

Son beş Şampiyonlar Ligi sezonunda dördüncü kez çeyrek finale kalan Manchester City, sadece 2015/16'da PSG'yi eleyerek yarı final görebildi. Monaco'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk Fransız takımı olan Lyon, dört kez geldiği bu aşamayı sadece bir kez geçebildi. Manchester City turu geçerse, Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda da yarı finalde en az bir İngiliz takımı görmüş olacağız.

Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarına rakip olduğu ilk altı maçı kazanamayan Lyon, son dört karşılaşmayı kaybetmezken; bu galibiyet ve beraberliklerin birer tanesini geçen sezon gruplarında Manchester City karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçın sadece birini kaybeden Manchester City, tek yenilgisini geçen sezon çeyrek finalde Tottenham'dan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk yedi çeyrek final eşleşmesinden zaferle ayrılan Pep Guardiola, son iki denemesinde turnuva dışında kaldı. İspanyol menajer, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı final gören teknik direktör olan Jose Mourinho'yu yakalamak için Lyon'un karşısına çıkıyor.

Memphis Depay, Ruud van Nistelrooy’un ardından üst üste altı Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

Bu sezon Manchester City formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Gabriel Jesus. Brezilyalı golcü, İngiliz ekibinin formasıyla aynı sezonda üç eleme maçında gol atan üçüncü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Manchester City forması giyen Raheem Sterling, Şampiyonlar Ligi kariyerinde gol attığı hiçbir maçtan yenik ayrılmadı. Turnuva tarihinde bu alanda rekor Patrick Kluivert'a ait.

Manchester City Lyon maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Manchester City Lyon maçı saat 22:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.