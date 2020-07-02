Canlı | Manchester City Liverpool

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'de 32. haftada kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Manchester City: 2

Liverpool: 0

Goller: 25' De Bruyne(pen.), 35' Sterling

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, İlkay; Sterling, Foden, Jesus.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino

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Premier Lig'de bitime yedi maç kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, lig tarihinde bunu en erken başaran takım oldu. Şampiyonluğunu garantiledikten sonra ligde maç kaybeden son takım Mayıs 2015'te West Bromwich'e mağlup olan Chelsea'ydi.

Bu sezon perşembe günleri oynadığı üç Premier Lig maçını kazanan Liverpool, daha önceki altı karşılaşmada galibiyet alamamıştı. En üst lig seviyesinde 400'üncü maçına çıkmaya hazırlanan City Menajeri Pep Guardiola'nın kariyerinde en fazla mağlup olduğu çalıştırıcı Liverpool'u yöneten Jürgen Klopp. Aynı zamanda, hiçbir takım İspanyol menajeri Liverpool'dan daha fazla kez mağlup edemedi.

Premier Lig kariyerinde çıktığı 114 maçta 99 gole doğrudan katkı sağlayan Liverpool forveti Mohamed Salah, Alan Shearer'ın ardından 100 gol katkısına en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Manchester City'nin başında çıktığı 145 lig maçının 20'sini kaybeden Pep Guardiola, aynı sayıda mağlubiyeti Barcelona ve Bayern Münih ile oynadığı 254 karşılaşmada almıştı.

Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Manchester City Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te oynanıyor. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.