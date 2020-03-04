CANLI | Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. İsrail'deki zorlu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebilirsiniz...

MACCABİ TEL AVİV ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 27. Hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak. 4 Mart Çarşamba günü saat 22.15'te oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve son 11 maçını üst üste kazanan lacivert-beyazlılar, 23 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.



Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada Almanya'nın Alba Berlin takımını deplasmanda 99-86 mağlup etmişti.



Maccabi FOX ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını evinde 71-70 yenmeyi başarmıştı.



AVRUPA'DAKİ 685. MAÇ



Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu.

Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.

ERGİN ATAMAN: "KONTROLLÜ OYUNLA RAKİBİ DURDURMALIYIZ"



Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında bugün İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kontrollü bir oyunla rakibi durdurmaları gerektiğini belirtti.



Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Maccabi FOX ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maccabi FOX, özellikle dış oyuncularının ikili oyunları ve tempolu basketbolu ile bizim sisteme çok benzer özellikleri olan bir takım. Dinamik savunma yapıp onların hızlı hücumlarını kontrollü oyunla durdurmalıyız. Sahadaki herkesin atmosferden etkilenmeden işini en iyi şekilde yapması bizi galibiyete taşır." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ise karşılaşmayla ilgili, "Bizim için çok önemli bir maç. Maccabi FOX güçlü bir ekip, salonlarında çok güzel bir atmosfer var. Orada fazla maç kaybetmediler. Umarım iyi mücadele edip, oyunun temposunu kontrol ederek ve fiziksel oynayarak galibiyetlerimize devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.