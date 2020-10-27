Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih (Maç sonucu ve özeti)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında son şampiyon Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Devler Ligi'nde çıktığı 2 maçı da kazanan Bayern Münih liderliğini korudu.
Alman ekibinin gollerini Goretzka ve Kimicch attı. Lokomotiv'in tek golü ise Anton'dan geldi.
Henüz galip gelemeyen Lokomotiv Moskova ise 1 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Salzburg ile Atletico Madrid karşılaşacak.
Lokomotiv Moskova XI: Guilherme; Rybus, Cerqueira, Corluka, Zhivoglyadov; Miranchuk, Magkeev, Ignatjev; Smolov, Krychowiak, Ze Luis.
Almanya bayrağıBayern Münih XI: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Goretzka, Kimmich; Müller, Tolisso, Coman; Lewandowski.
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