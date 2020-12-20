MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Lille - PSG (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 11'de)
GeriFutbol Canlı | Lille - PSG (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 11'de)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 22:50 | Son Güncelleme:

Canlı | Lille - PSG (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 11'de)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında lider Lille, Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ilk kez aynı maçta 11 başladı

İlk yarı oynanıyor

Lille: 0

PSG: 0

Goller:

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Verratti, Gueye, Rafinha, Kurzawa, Di Maria, Kean.

Lille-PSG maçı hangi kanalda saat kaçta?

Lille ile PSG arasında oynanan maç saat 23:00'da başladı ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle