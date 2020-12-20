Canlı | Lille - PSG (Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 11'de)
Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında lider Lille, Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ilk kez aynı maçta 11 başladı
İlk yarı oynanıyor
Lille: 0
PSG: 0
Goller:
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Verratti, Gueye, Rafinha, Kurzawa, Di Maria, Kean.
Lille-PSG maçı hangi kanalda saat kaçta?
Lille ile PSG arasında oynanan maç saat 23:00'da başladı ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
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