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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Canlı: Lille - PSG (Burak Yılmaz 11'de)

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Canlı: Lille - PSG (Burak Yılmaz 11'de)

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Süper Kupası maçında PSG ile karşılaşıyor.

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

LILLE 1-0 PSG

Gol: 45' Xeka

Saat 21.00'de başlayan Lille-PSG maçı, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Fransa Süper Kupası'nda 11'ler

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi.

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