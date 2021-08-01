Canlı: Lille - PSG (Burak Yılmaz 11'de)
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Süper Kupası maçında PSG ile karşılaşıyor.
Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille ile Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain, Süper Kupa için İsrail'in Tel Aviv kentinde kozlarını paylaşıyor.
MAÇTA İLK DEVRE SONUCU
LILLE 1-0 PSG
Gol: 45' Xeka
Saat 21.00'de başlayan Lille-PSG maçı, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.
Fransa Süper Kupası'nda 11'ler
Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi.