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Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Canlı | Lille Lens maçı

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Canlı | Lille Lens maçı
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Lille, Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lens ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens kozlarını paylaşıyor. Burak Yılmaz 11'de çıktığı maçta takımını öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarı oynanıyor

Lille: 2

Lens: 0

Goller: 11' Burak Yılmaz, 47' Bamba

İLK 11'LER

Lille: Maignan; Çelik, Jose Fonte, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, André, Renato Sanches, Bamba; Burak Yılmaz, David

Lens: Leca; Gradit, Bade, Radovanovic; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Sotoca, Jean.

LİLLE LENS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'de 7'nci Hafta mücadelesinde Lille, Lens ile mücadele edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek. 

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