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Canlı | Lille-Celtic(Yusuf ve Zeki ilk 11'de)
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaşıyor. Fransa ekibinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça 11'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Lille: 2
Celtic: 2
Goller: 28' Elyounoussi, 32' Elyounoussi, 67' Zeki Çelik, 75' Ikone
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David
Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi
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