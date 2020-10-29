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GeriFutbol Canlı | Lille-Celtic(Yusuf ve Zeki ilk 11'de)
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Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Canlı | Lille-Celtic(Yusuf ve Zeki ilk 11'de)

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Canlı | Lille-Celtic(Yusuf ve Zeki ilk 11'de)
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Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaşıyor. Fransa ekibinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça 11'de başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Lille: 2

Celtic: 2

Goller: 28' Elyounoussi, 32' Elyounoussi, 67' Zeki Çelik, 75' Ikone

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David

Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi

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