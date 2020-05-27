Canlı | Leipzig-Hertha Berlin
Leipzig Hertha Berlin Bundesliga'da futbol heyecanı devam ediyor. Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Nkunku, Olmo, Laimer, Kampl, Sabitzer, Schick, Werner.
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Skjelbred, Darida, Grujic, Ibisevic, Boyata, Plattenhardt, Torunarigha, Cunha, Lukebakio.
Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Leipzig Hertha Berlin maçı saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak izlenebilecek.
Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!
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