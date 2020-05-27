MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Leipzig-Hertha Berlin
GeriSpor Canlı | Leipzig-Hertha Berlin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Canlı | Leipzig-Hertha Berlin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Leipzig-Hertha Berlin
Abone Olgoogle-news

Leipzig Hertha Berlin Bundesliga'da futbol heyecanı devam ediyor. Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Nkunku, Olmo, Laimer, Kampl, Sabitzer, Schick, Werner.

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Skjelbred, Darida, Grujic, Ibisevic, Boyata, Plattenhardt, Torunarigha, Cunha, Lukebakio.

Canlı | Leipzig-Hertha Berlin

Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Leipzig Hertha Berlin maçı saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak izlenebilecek.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Leipzig-Hertha Berlin

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle