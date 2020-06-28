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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Canlı | Leicester City Chelsea

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Canlı | Leicester City Chelsea
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FA Cup yarı final maçında Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Leicester City ile Chelsea, FA Cup yarı finalinde kozlarını paylaşıyor.

Canlı | Leicester City Chelsea

İLK 11'LER

Leicester City: Schemichel, Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Perez, Tielemans, Barnes, Vardy 

Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Zouma, Emerson, Kante, Gilmour, Willian, Mount, Pulisic, Abraham

LEİCESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FA Cup Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Leicester City, Chelsea'yi konuk ediyor. 28 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAVAŞÇI GİBİ OLMUŞ"
Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester, deplasmanda Watford 1-1 berabere kalırken, milli futbolcumuz yeni saç modeliyle ilgi toplamıştı.

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Çağlar’ın saçını konuşurken, "Çağlar savaşçıya benzememiş mi?" ve "Son samuray gibi olmuş" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Çağlar, Watford maçında 10 ikili mücadele kazanırken, 6 top uzaklaştırmış ve 4 defa da top kapmıştı.

Canlı | Leicester City Chelsea

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