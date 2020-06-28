Canlı | Leicester City Chelsea

Leicester City ile Chelsea, FA Cup yarı finalinde kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Leicester City: Schemichel, Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Ndidi, Praet, Perez, Tielemans, Barnes, Vardy

Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Zouma, Emerson, Kante, Gilmour, Willian, Mount, Pulisic, Abraham

LEİCESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FA Cup Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Leicester City, Chelsea'yi konuk ediyor. 28 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAVAŞÇI GİBİ OLMUŞ"

Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester, deplasmanda Watford 1-1 berabere kalırken, milli futbolcumuz yeni saç modeliyle ilgi toplamıştı.

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Çağlar’ın saçını konuşurken, "Çağlar savaşçıya benzememiş mi?" ve "Son samuray gibi olmuş" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Çağlar, Watford maçında 10 ikili mücadele kazanırken, 6 top uzaklaştırmış ve 4 defa da top kapmıştı.

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