Canlı | Leicester City Brighton

Premier Lig'de Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı karşılaşmada Brighton ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden takip edebilirsiniz...

Nisan 2014'ten bu yana Leicester'a karşı resmi maç kazanamayan Brighton, son galibiyetini deplasmanda almıştı. Leicester, salı günü oynadığı son Premier Lig maçında sahasında Brighton'ı mağlup etmişti.

Premier Lig'de hafta içi oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen Brighton, tek galibiyetini bu sezon Arsenal deplasmanında aldı. Brighton, Premier Lig'de maçın oynandığı haftaya ilk dört sırada giren takımlara konuk olduğu son 10 maçta sadece bir puan alabildi.

Premier Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Leicester, tek galibiyetini lige ara verilmeden önce çıktığı son karşılaşmada aldı. Son Premier Lig maçında 2020 yılındaki ilk galibiyetini alan Brighton, kasım ayından bu yana üst üste iki karşılaşma kazanamıyor.

Bu sezon skor dezavantajına yakalandığı Premier Lig karşılaşmalarında 12 puan toplayan Brighton, daha önce ligde geçirdiği iki sezonun toplamında 11 puan alabilmişti. Konuk ekip, son lig maçında Arsenal'i geriden gelerek mağlup etti.

Brighton'a karşı oynadığı son dört Premier Lig maçında da gol atan Leicester forveti Jamie Vardy, lig kariyerinde 100. gol sevincini yaşamak için sahaya çıkıyor.

Brighton, bu sezon en golcü oyuncusu olan Neal Maupay'ın gol attığı dokuz karşılaşmanın hiçbirinde mağlubiyet almadı.

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