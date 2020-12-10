Canlı | Leicester City AEK Atina maçı (Cengiz Ünder ilk 11'de)
Leicester City, Cengiz Ünder'in ilk 11'de olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında AEK Atina'yı konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçında Leicester City ile AEK Atina karşı karşıya geliyor. Premier Lig ekibinde Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı.
İlk yarı oynanıyor
Leicester City: 0
AEK Atina: 0
İLK 11'LER
Leicester City: Ward; Justin, Fofana, Evans, Thomas; Ndidi, Praet, Tielemans; Cengiz Ünder, Iheanacho, Barnes
AEK: Tsintosas; Svarnas, Nedelcearu, Hnid; Vasilantonopoulos, Mantalos, Simoes, Krsticic, Mitaj; Ansarifard, Mateo García.
Leicester City AEK Atina maçı saat kaçta hangi kanalda?
Leicester City-AEK Atina maçı bu akşam saat 23:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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