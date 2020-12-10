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GeriFutbol Canlı | Leicester City AEK Atina maçı (Cengiz Ünder ilk 11'de)
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Haber Giriş: 10.12.2020 - 22:50 | Son Güncelleme:

Canlı | Leicester City AEK Atina maçı (Cengiz Ünder ilk 11'de)

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Leicester City, Cengiz Ünder'in ilk 11'de olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında AEK Atina'yı konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçında Leicester City ile AEK Atina karşı karşıya geliyor. Premier Lig ekibinde Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı.

İlk yarı oynanıyor

Leicester City: 0

AEK Atina: 0

İLK 11'LER

Leicester City: Ward; Justin, Fofana, Evans, Thomas; Ndidi, Praet, Tielemans; Cengiz Ünder, Iheanacho, Barnes

AEK: Tsintosas; Svarnas, Nedelcearu, Hnid; Vasilantonopoulos, Mantalos, Simoes, Krsticic, Mitaj; Ansarifard, Mateo García.

Leicester City AEK Atina maçı saat kaçta hangi kanalda?

Leicester City-AEK Atina maçı bu akşam saat 23:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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