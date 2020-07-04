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Haber Giriş: 04.07.2020 - 23:19,Son Güncelleme:

Canlı | Lazio-Milan

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Canlı | Lazio-Milan
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Serie A'da 30. haftada Lazio ile Milan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Lazio ile Milan, Serie A'da 30. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Lazio: 0

Milan: 2

Goller: 23' Hakan Çalhanoğlu, 34' Zlatan Ibrahimovic

*Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle 38. dakikada oyundan çıktı.

Canlı | Lazio-Milan

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İLK 11'LER

Lazio: Strakosha, Gabarron, Acerbi, Radu, Savic, Parolo, Lazzari, Leiva, Jony, Alberto, Correa

Milan: Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti, Kessie, Bennacer, Hakan, Bonaventura, Saelemaekers, Ibrahimovic

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