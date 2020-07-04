Canlı | Lazio-Milan
Serie A'da 30. haftada Lazio ile Milan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Lazio ile Milan, Serie A'da 30. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı bitti
Lazio: 0
Milan: 2
Goller: 23' Hakan Çalhanoğlu, 34' Zlatan Ibrahimovic
*Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle 38. dakikada oyundan çıktı.
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İLK 11'LER
Lazio: Strakosha, Gabarron, Acerbi, Radu, Savic, Parolo, Lazzari, Leiva, Jony, Alberto, Correa
Milan: Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti, Kessie, Bennacer, Hakan, Bonaventura, Saelemaekers, Ibrahimovic
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