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Spor Arena
Haber Giriş: 08.12.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Lazio 2-2 Club Brugge (Maç sonucu ve özeti)

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Lazio 2-2 Club Brugge (Maç sonucu ve özeti)
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Club Brugge'le 2-2 berabere kalan Lazio, 10 puanla bir üst tura adını yazdırdı.

Karşılaşmaya iki takım da hızlı başlarken, hemen maçın başında Lazio, Correa'nın golüyle 1-0 geçti. Belçika ekibinden yanıt gecikmezken, 15'te Vormer eşitliği sağladı.

Müsabakanın 27. dakikasında İtalyanlar penaltı kazanırken topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.

IMMOBILE REKOR KIRDI

Bu golle Ciro Immobile, Lazio tarihinin penaltından en çok gol atan oyuncusu oldu: 39 gol.

Mücadelenin 37. dakikasında Eduard Sobol, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçta son sözü Club Brugge'de Vanaken söylerken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

LAZIO TURLADI

Bu sonuçla puanını 10 yükselten Lazio, Dortmund'un ardından ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Lazio 2-2 Club Brugge (Maç sonucu ve özeti)

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