Lazio 2-2 Club Brugge (Maç sonucu ve özeti)

Karşılaşmaya iki takım da hızlı başlarken, hemen maçın başında Lazio, Correa'nın golüyle 1-0 geçti. Belçika ekibinden yanıt gecikmezken, 15'te Vormer eşitliği sağladı.

Müsabakanın 27. dakikasında İtalyanlar penaltı kazanırken topun başına geçen Immobile, skoru 2-1'e getirdi.

IMMOBILE REKOR KIRDI

Bu golle Ciro Immobile, Lazio tarihinin penaltından en çok gol atan oyuncusu oldu: 39 gol.

Mücadelenin 37. dakikasında Eduard Sobol, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçta son sözü Club Brugge'de Vanaken söylerken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

LAZIO TURLADI

Bu sonuçla puanını 10 yükselten Lazio, Dortmund'un ardından ikinci olarak bir üst tura adını yazdırdı.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...