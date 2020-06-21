Canlı | Konyaspor - Sivasspor
Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor...
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic
Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Fatih, Erdal, Goiano, Caner, Erdoğan, Yasin, Claudemir, Kone
Bu mücadeleyi beIN SPORTS 2'den izleyebilir veya Spor Arena Canlı Anlatım Servisinden canlı takip edebilirsiniz.
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