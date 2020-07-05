MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı | Konyaspor - Rizespor
GeriSpor Canlı | Konyaspor - Rizespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:45,Son Güncelleme:

Canlı | Konyaspor - Rizespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Konyaspor - Rizespor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KONYASPOR 0-0 RİZESPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Tunay, Boldrin, Samudio, Skoda

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından yayınlanıyor. Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor. 

Canlı | Konyaspor - Rizespor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle