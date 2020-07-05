Canlı | Konyaspor - Rizespor
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
KONYASPOR 0-0 RİZESPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Vetrih, Abdullah, Tunay, Boldrin, Samudio, Skoda
KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2 ekranlarından yayınlanıyor. Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor.
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