Canlı Anlatım İzle: Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanan müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Candaş Elbil üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanan müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR | KONYASPOR 0-0 KAYSERİSPOR
İkinci yarı oynanıyor
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
İttifak Holding Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
Hes Kablo Kayserispor XI: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen
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