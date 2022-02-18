Canlı: Konyaspor - Kasımpaşa maçı

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Zirve takibini hala sürdüren Konyaspor, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Konyaspor 3-3 Kasımpaşa

Goller: 7' Ouanes, 28' Amilton, 40' Amar, 46' Hajradinovic, 52' Soner, 60' Umut Bozok

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kasımpaşa’da sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekerek ceza sahası sol çizgisine sekti. Burada topu takip eden Umut’un ön direğe yerden çıkardığı pasa Ben Ouannes dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Konyaspor’da Adil ceza sahasında kalecisine verdiği pas kısa düştü. Pozisyonu takip eden Umut topu kaleye göndermek istedi fakat kaleci Sehic gole engel oldu.

16. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında kale önüne yapılan ortaya Umut dokundu, kaleci Sehic köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.

25. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde top savunmadan sekti ve bu topa Abdülkerim röveşata denedi. Arka direğe giden topu Adil kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan topu ceza sahası sağ çaprazından savunma arkasına sarkan Amilton’a gönderdi. Bu oyuncunun kaleci Ertuğrul’dan kurtulup boş kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

40. dakikada Ahmed Hassan’ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Rahmanovic kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

43. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya gitti.

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KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor. Konya Büyükşehir Stadı’ndaki mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

Konyaspor geride kalan 25. hafta sonunda bir maç eksiğiyle 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 48 puan toplarken, Kasımpaşa da 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 2. sırada, İstanbul ekibi ise 14. sırada yer alıyor.



22. randevu



Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı.



İki takım Konya’da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle bitmişti.



Ümit Öztürk düdük çalacak



Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk Süper Lig’de 100 maç yönetti. Bu maçların 47’sini ev sahibi, 30’unu ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise berabere sona erdi.





Ümit Öztürk en son Konyaspor’un 29 Aralık 2019 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında görev aldı.