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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

CANLI | Konyaspor - Göztepe

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CANLI | Konyaspor - Göztepe

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Aykut Kocaman ile yollarını ayırıp Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Konysapor, yeni teknik direktörüyle ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor.

Ali Şansalan'ın hakemliğini yaptığı 22. hafta mücadelesini Spor Arena'dan dakika dakika takip edebilirsiniz...

CANLI | Konyaspor - Göztepe

Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Göztepe'nin ilk 11'i: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

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