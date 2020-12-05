Canlı | Konyaspor BB Erzurumspor maçı

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor.



KONYASPOR 1-0 BB ERZURUMSPOR

GOL: 14' Uğur Demirok (P)

KIRMIZI KART: 13' Murat Uçar

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Uğur, Guilherme, Amir, Jevtovic, Hurtado, Milosevic, Erdon.

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Hasan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, Rashad, Novikovas, Gomes.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son dört karşılaşmada galibiyet alamayan Konyaspor , daha önce beş maçlık bir seri yaşamadı. Bu sezon oynadığı ilk üç Süper Lig maçının ikisini kazanan BB Erzurumspor, daha sonraki altı karşılaşmada galibiyet alamadı.

Süper Lig'in ilk dokuz maçları itibarıyla en az gol yediği sezon başlangıcını tekrarlayan Konyaspor, aynı zamanda en iyi gol averajına sahip olduğu sezonu yaşıyor. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında maç başına BB Erzurumspor'dan daha fazla isabetli şut çeken tek takım Fenerbahçe.

Konyaspor sağ beki Nejc Skubic'in Süper Lig'de doğrudan katkı sağladığı son 15 golün 13'ü iç saha karşılaşmalarında geldi.

Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner, BB Erzurumspor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı.

BB Erzurumspor forması giyen Arvydas Novikovas, Süper Lig'de çıktığı son yedi karşılaşmanın beşinde birer gole doğrudan katkı sağladı. BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini Ricardo Gomes kaydetti. Süper Lig kariyerine 14 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Çimşir, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemi kapsayan o süreçteki son yenilgisini de Konyaspor'dan almıştı.

Konyaspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Konyaspor BB Erzurumspor maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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