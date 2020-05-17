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Spor Arena
Haber Giriş: 17.05.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Canlı | Köln Mainz maçı

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Canlı | Köln Mainz maçı
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Koronavirüs sonrasında liglere başlayan Bundesliga'da Köln, seyircisiz oynanan maçta sahasında Mainz'ı konuk ediyor.

Almanya'da futbol heyecanı devam ediyor. Alınan kararlar neticesinde bu hafta resmen başlayan Bundesliga, Köln Mainz 05 maçı ile devam ediyor. Ligde riskli bir pozisyonda bulunan Mainz 05, Köln karşısında 3 puan alarak bu olumsuz durumu avantaja çevirmeye çalışacak. Seyircisiz oynanan maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz...

Canlı | Köln Mainz maçı


Cumartesi günü öğleden sonra oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf: 0 - Paderborn: 0
RB Leipzig: 1 - Freiburg: 1
Augsburg: 1 - Wolfsburg: 2
Hoffenheim: 0 - Hertha Berlin: 3
Borussia Dortmund: 4 - Schalke 04: 0

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