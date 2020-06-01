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Spor Arena
Haber Giriş: 01.06.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Canlı | Köln Leipzig

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Canlı | Köln Leipzig
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Bundesliga'da 29. haftanın kapanış maçında Köln ile Leipzig kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Bundesliga'da haftanın kapanış maçı! Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leipzig, Köln deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden de takip edebileceksiniz.

Canlı | Köln Leipzig

Köln'ün Bundesliga tarihinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Leipzig.

Köln Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımının başında yaşadığı en uzun galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Köln, Markus Gisdol yönetiminde sahasında çıktığı dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybetti. Bundesliga'da 14 maçtır gol atan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor. Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların altısından beraberlikle ayrıldı.

 

 

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Köln Leipzig

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