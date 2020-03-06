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Spor Arena
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Canlı | Khimki-Fenerbahçe Beko

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Canlı | Khimki-Fenerbahçe Beko
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THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesine Khimki ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Euroleague'de 28. hafta maçında Khimki ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

Canlı | Khimki-Fenerbahçe Beko

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 537. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

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