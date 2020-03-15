Canlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi?
Süper Lig'de seyircisiz oynanan maçta Kayserispor ile Yeni Malatysapor kozlarını paylaşıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, seyircisiz oynanacak maçta karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anlık olarak takip edebilirsiniz...
Kayserispor: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut
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