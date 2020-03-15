MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi?
GeriFutbol Canlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Canlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi?
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de seyircisiz oynanan maçta Kayserispor ile Yeni Malatysapor kozlarını paylaşıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, seyircisiz oynanacak maçta karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anlık olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut

Canlı | Kayserispor - Yeni Malatyaspor | Maç şifresiz mi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle